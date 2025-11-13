Skubal y Skenes se alzaron con Cy Young

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El lanzador zurdo de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, ganó su segundo Premio Cy Young de la Liga Americana de forma consecutiva, mientras que el derecho Paul Skenes de los Piratas de Pittsburgh se llevó por unanimidad el galardón en la Liga Nacional.

El resultado de las votaciones de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos fue anunciado la noche del miércoles en vivo por MLB Network. Los premios de la BBWAA cerrarán el jueves con el anuncio de los ganadores del Jugador Más Valioso en cada circuito.

Skubal, el primer lanzador de la Liga Americana en llevarse el Cy Young en años seguidos desde el dominicano Pedro Martínez en las campañas de 1990 y 2000, superó en la votación a los también finalistas Garrett Crochet de los Medias Rojas de Boston y Hunter Brown de los Astros de Houston.

Para los que están dispuestos a ignorar su récord de 10-10 (al final, la ofensiva lo respaldó con apenas 11 carreras en esas 10 derrotas), los argumentos de Skenes hablan por sí mismos. Su efectividad de 1.97 fue más de media carrera mejor que su más cercano escolta en la Liga Nacional. Su WHIP de 0.95 fue el mejor en la liga, como también lo fueron su FIP (2.36), EFE+ (217), los jonrones permitidos por cada nueve capítulos (0.5).