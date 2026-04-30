SNS coordina asistencia sanitaria para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

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El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, sostuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, en el que abordaron aspectos estratégicos relacionados con la cobertura sanitaria de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Durante la reunión, Landrón explicó que el SNS avanza en la planificación integral de los servicios de salud que se ofrecerán durante el evento, con énfasis en la preparación de la red hospitalaria y el despliegue de personal médico en los distintos escenarios deportivos. Indicó que la institución garantizará la asistencia oportuna tanto a los atletas como a delegaciones internacionales, fanáticos y población en general que participe en el evento deportivo.

En ese sentido, detalló que la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar funcionará como centro de referencia nacional, mientras que los hospitales traumatológicos Ney Arias Lora y Darío Contreras serán habilitados como centros especializados para la atención de casos de mayor complejidad.

Asimismo, informó que se dispondrán unidades móviles odontológicas, personal de salud para el Policlínico de la Villa Olímpica y mecanismos de coordinación en todas las provincias donde se desarrollarán disciplinas deportivas, como parte del fortalecimiento de la respuesta sanitaria en el territorio.

El titular del SNS precisó que la Red Pública será el proveedor oficial de los servicios médicos hospitalarios durante la celebración de los Juegos, asegurando estándares de calidad y capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Durante el encuentro también se abordó la propuesta presentada por el ministro de Deportes, orientada a la creación de un centro de medicina deportiva y rehabilitación, en cooperación con el Comité Olímpico Dominicano, iniciativa que contribuiría al desarrollo integral de los atletas de alto rendimiento en el país.