Snyder Zorrilla busca impulsar a la UDEPA

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El comunicador deportivo y dirigente deportivo higüeyano Snyder Zorrilla asumió la presidencia de la Unión Deportiva de la Provincia La Altagracia (UDEPA), para el período 2025-2029, con muchos planes y proyectos.

La ceremonia de juramentación de Zorrilla y la nueva directiva de la UDEPA que le acompañará por los próximos cuatro años, estuvo cargada de emoción, compromiso y espíritu deportivo.

Zorrilla asume la presidencia con una visión enfocada en la unidad, planificación y desarrollo integral del deporte altagraciano, y le acompañarán, Iván Güilamo, presidente en funciones; Ramón Terrero y Rafael Marmolejos, vicepresidentes; Frank Núñez, secretario; Yesenia Pérez, secretaria de Actas; Manuel Aníbal, de Organización. entre otros.