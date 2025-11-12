Entidad
Snyder Zorrilla busca impulsar a la UDEPA
Es su nuevo presidente
El comunicador deportivo y dirigente deportivo higüeyano Snyder Zorrilla asumió la presidencia de la Unión Deportiva de la Provincia La Altagracia (UDEPA), para el período 2025-2029, con muchos planes y proyectos.
La ceremonia de juramentación de Zorrilla y la nueva directiva de la UDEPA que le acompañará por los próximos cuatro años, estuvo cargada de emoción, compromiso y espíritu deportivo.
Zorrilla asume la presidencia con una visión enfocada en la unidad, planificación y desarrollo integral del deporte altagraciano, y le acompañarán, Iván Güilamo, presidente en funciones; Ramón Terrero y Rafael Marmolejos, vicepresidentes; Frank Núñez, secretario; Yesenia Pérez, secretaria de Actas; Manuel Aníbal, de Organización. entre otros.