Solano y Martínez lideran ataque en victoria de La Villa

LA VEGA. Gelvis Solano y Luis Martínez se combinaron para encestar 58 puntos en la victoria de los Capitanes de La Villa 9-780 sobre los Potros de La Matica, en la edición XXXI del Torneo de Baloncesto Superior de aquí.

Solano anotó 30 y Martínez sumó 28 para totalizar su cantidad de puntos en el evento se disputa la copa Malta India y es dedicado a Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de BanReservas.

El refuerzo Rakeem Christmas aportó a la causa con 18 puntos y 12 rebotes. Por los Potros de La Matica, el jugador U-25, Anphernee Acevedo, encestó 19 puntos, con siete reboltes; Terry Larrier 16 con 16 rebotes y Ariel Hernández agregó 12.

La actividad continúa hoy con partidos entre El Dosa y Enriquillo a primera hora, y La Villa(1-0) frente al Parque Hostos (1-0).

El evento que tiene el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) cuenta con el respaldo ddel Ministerio de Deportes, Banreservas ,Ministerio de Turismo, Idopril, Ministerio de Agricultura, Egehid, Indotel, Presidencia de la República,Induveca, Cervecería Vegana, Ayuntamiento de La Vega, Cooperativa Vega Real, Farmacias El Sol,Alaver y Auto Mayella.