Soriano ponchó siete; Caminero despacha jonrón

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Angelinos 6 - Toronto 1

Jo Adell conectó un par de jonrones solitarios, el dominicano José Soriano ponchó a siete en 7 2/3 entradas para cortar una racha de tres aperturas sin victoria y los Angelinos de Los Ángeles evitaron el domingo una barrida de tres juegos al vencer 6-1 a los Azulejos de Toronto.

Soriano (6-2) permitió dos hits y una base por bolas en la primera entrada. Durante su actuación, aceptó cinco hits, ponchó siete, le hicieron una carrera y otorgó una base por bolas.

Por Toronto, Vladimir Jr., de 4-0,

Tampa 4 - Boston 1

El dominicano Junior Caminero conectó un jonrón solitario por encima del Monstruo Verde, Nick Martinez lanzó pelota de una carrera hasta la sexta entrada y los Rays de Tampa Bay vencieron el domingo 4-1 a los Medias Rojas de Boston para ganar la serie, acortada por la lluvia.

Tampa Bay ganó por 14ª vez en 16 juegos después de que su racha de siete victorias seguidas se cortó el viernes.

Cincinnati 5 - Houston 0

Andrew Abbott permitió tres hits en seis sólidas entradas y Spencer Steer conectó un jonrón para ayudar a los Rojos de Cincinnati a vencer el domingo 5-0 a los Astros de Houston.

El dominicano Elly De La Cruz conectó tres hits y anotó dos veces, para que los Rojos lograran su segunda victoria consecutiva tras una racha de ocho derrotas. JJ Bleday aportó un triple de dos carreras.

Cincinnati ganó dos de tres en la serie del fin de semana, recuperándose de una derrota 10-0 en el primer juego al permitir solo una carrera en los siguientes dos encuentros.

Fue el tercer juego consecutivo de múltiples hits para De La Cruz.

San Diego 3 - Cardenales 2

Nick Castellanos conectó un jonrón de dos carreras para empatar el juego con dos outs en la novena entrada y el dominicano Manny Machado aportó un elevado de sacrificio en la décima para que los Padres de San Diego remontaran y vencieran 3-2 a los cardenales de San Luis el domingo.

Walker Buehler lanzó seis sólidas entradas por los Padres, que dividieron la serie de cuatro juegos y alcanzaron a los rivales Los Angeles Dodgers en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional.

Por San Diego, los dominicanos Manny Machado, de 4-0, con una remolcada; Fernando Tatis Jr., de 3-0, dos bases por bolas y un ponche; Miguel Andújar, de 4-0, dos ponches.

Arizona 5 - Mets 1

El venezolano Eduardo Rodríguez se quedó a dos outs de completar su primer juego completo en las Grandes Ligas, Ryan Waldschmidt impulsó sus primeras tres carreras en las mayores y los Diamondbacks de Arizona vencieron 5-1 a los desdichados Mets de Nueva York el domingo.

Rodríguez (4-0) llevó un intento de juego sin hits hasta la sexta entrada y permitió cuatro imparables en ocho entradas y un tercio, y recibió una ovación de pie al salir del campo tras el sencillo flojo de Mark Vientos. Rodríguez ponchó a cuatro y dio tres bases por bolas.

Los Mets, últimos en la clasificación, comenzaron su gira de nueve juegos como visitantes con marca de 5-2 y la cerraron con un golpe seco.

El toletero dominicano Juan Soto se fue de 3-0 y terminó la gira de 33-4 con dos carreras impulsadas. Soto y Bo Bichette se fueron de 20-0 en la serie.

Por Arizona, el dominicano Geraldo Perdomo, de 4-0.

Atlanta 7 - Dodgers 2

Bryce Elder permitió un hit en 5 2/3 entradas sin carreras, el hondureño Mauricio Dubón conectó un doble de tres carreras y los Bravos de Atlanta derrotaron el domingo 7-2 a los Dodgers de Los Ángeles.

Drake Baldwin y Matt Olson pegaron jonrones por los Braves, que se llevaron dos de tres en una serie de fin de semana entre líderes de división de la Liga Nacional al ganar los dos últimos juegos por marcadores idénticos. Atlanta tiene marca de 11-1-1 en 13 series esta temporada.

Por Atlanta, el dominicano Jorge Mateo, de 3-2, con una empujada y otra remolcada.

Minnesota 5 - Cleveland 4

Kody Clemens conectó tres hits y el cubano Kendry Rojas consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas con una sólida actuación como relevista, mientras los Mellizos de Minnesota resistieron para vencer el domingo 5-4 a los Guardianes de Cleveland.

El dominicano José Ramírez empató en la parte baja con un sencillo impulsor que remolcó a Rocchio.

Cleveland consiguió sencillos impulsores del dominicano Angel Martínez y Chase DeLauter para recortar la diferencia, y DeLauter la redujo a 5-4 con un rodado impulsor en la octava.

Medias Blancas 2 - Seattle 1

Randal Grichuk conectó un jonrón solitario y Drew Romo anotó la carrera de la victoria en la octava entrada para los Medias Blancas de Chicago, que vencieron 2-1 a los Marineros de Seattle el domingo.

Por Seattle, el dominicano Julio Rodríguez, de 4-1, con una anotada.

Texas 3 - Chicago 0

Jacob deGrom igualó su máximo de la temporada con 10 ponches mientras conseguía el número 1.900 de su carrera, Evan Carter conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada y los Rangers de Texas vencieron el domingo 3-0 a los Cachorros de Chicago.

Milwaukee 4 - Yanquis 3

Brice Turang conectó un jonrón ante David Bednar con dos outs en la novena entrada, y los Cerveceros de Milwaukee completaron una barrida de tres juegos con una victoria 4-3 el domingo sobre los Yankees de Nueva York.

Por Milwaukee, el dominicano Gary Sánchez, de 3-0, tres ponches.

Gigantes 7 - Piratas 6

El venezolano Jesús Rodríguez conectó un sencillo impulsor en la 12da entrada y los Gigantes de San Francisco remontaron dos desventajas de dos carreras para vencer 7-6 a a los Piratas de Pittsburgh el domingo.

Por los Piratas, el dominicano Oneil Cruz conectó jonrón y también se robó una base. Por los Gigantes, Wily Adames, de 6-3, dos empujadas y Rafael Devers, de 4-2.