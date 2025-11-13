St. Patrick y Ashton ganan en Sports Cup Saint Thomas School

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los colegios de Saint Patrick y Ashton obtuvieron victorias en el primer día de competencias de la XXIV Sports Cup, organizado por Saint Thomas School.

En voleibol femenino 7mo/8vo, Saint Patrick School venció en dos set a los anfitriones de Saint Thomas School y Ashton School dispuso 2-0 de Cathedral School.

Mientras que en baloncesto masculino, Saint Parick venció 46-35 a Saint Thomas School. De su lado, Ashton School venció 46-31 a Cathedral.

La actividad continúa hoy con la celebración de varios partidos en las instalaciones deportivas de Saint Thomas.

Ceremonia

Previo al primer choque de voleibol femenino, el profesor Oscar Almonte realizó el saque de honor, y exhortó a los atletas a jugar a dar lo mejor de cada uno de ellos dentro de las instalaciones deportivas.

“El colegio Saint Thomas School, a través de la copa, busca fomentar el desarrollo deportivo en la comunidad educativa”, agregó Almonte.

Indicó que más que un torneo es una fiesta deportiva, donde se enlazan aún más los lazos de amistades entre alumnos de distintos centros de estudios.

“La principal misión de esta copa es que los estudiantes se diviertan, por ende, puedan desarrollar su talento como deportistas”, indicó.

Añadió que los estudios y el deporte siempre van junto de las manos y esta Sports Cup es una muestra de lo anterior expresado.

Recordó que en el tradicional evento participan 24 colegios en las diciplinas deportivas de voleibol, baloncesto y fútbol.

Adelantó que este sábado arranca la competencia de fútbol, también en ambas ramas.