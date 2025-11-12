Stevenson jugará con Licey

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El departamento de operaciones de los Tigres del Licey, anunció la contratación de Cal Stevenson como refuerzo para la continuación del torneo 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, dedicada a Juan Marichal.

Stevenson es un jardinero zurdo de cinco pies nueve pulgadas de estatura que pesa 175 libras y cuenta con experiencia de grandes ligas.

Fue seleccionado por los Blue Jays en la décima ronda del draft de 2018. Ha jugado parte de cuatro temporadas en las Grandes Ligas.

Debutó en las Grandes Ligas con Oakland en 2022 y pasó a San Francisco para la temporada 2023, antes de jugar las últimas dos temporadas con los Phillies.

Será de gran ayuda para el Licey.