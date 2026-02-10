¡Subero Isa! Revela planes del nuevo Quisqueya

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

“Se tiene contemplado hacer el nuevo estadio en los alrededores del cuadrante donde está hoy el legendario Estadio Quisqueya, el cual no se moverá de ahí”. La revelación la hizo al diario HOY, el doctor Jorge Subero Issa, quien encabeza la Comisión Consultiva, que ya dio el visto bueno para la construcción de un nuevo estadio de béisbol.

Los Najri interesados

Afirmó que: “hasta ayer lunes 9 de febrero 2026, solo la familia Najri, que tienen la presidencia de los Leones del Escogido, ha mostrado interés en invertir en el nuevo estadio en el Ensanche La Fe y habrá que esperar si otros se animen”. El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo exclamó que el Estadio Quisqueya no se tocaría.

Afirmó que el Gobierno no pondrá “un solo centavo”, solo aportará los terrenos para su levantamiento y no se hará bajo la Ley 47-20 de las Alianzas Público-Privadas, se buscarán otros mecanismos. Reafirmó que el Coliseo Carlos- Teo- Cruz tampoco se tocará, solo si es para su mejora.

“Estamos trabajando sin descanso”, añadió Isa.