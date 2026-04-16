El sueño cumplido de Félix Neón que emociona a muchos

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El árbitro dominicano Félix Neón, miembro del staff arbitral de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), hará historia este fin de semana al debutar en el béisbol de las Grandes Ligas.

Neón realizará su estreno el viernes en la ciudad de Boston, cuando los Medias Rojas reciban a los Tigres de Detroit en el emblemático Fenway Park.

El presidente de LIDOM, Vitelio Mejía Ortiz, expresó su regocijo por la designación del árbitro dominicano para trabajar en el máximo nivel del béisbol mundial.

“Para LIDOM es motivo de gran orgullo ver a uno de nuestros árbitros alcanzar las Grandes Ligas. Félix Neón es un producto de nuestro sistema y un ejemplo de trabajo, disciplina y perseverancia. Su ascenso demuestra que en la LIDOM también se forman profesionales de alto nivel en el arbitraje”, expresó Mejía Ortiz.

Félix Neón

Neón es considerado un producto del sistema de desarrollo arbitral de LIDOM. Formó parte de la Academia de Árbitros de Béisbol (ADAB), auspiciada por la liga, y también trabajó en la Dominican Summer League como parte de su proceso de formación.

En 2019 participó en un campamento organizado por MLB en Myrtle Beach, Carolina del Norte, y en 2020 ingresó a la Umpire Training Academy en Vero Beach, Florida, donde continuó su preparación profesional.

Ese mismo año Neón estaba programado para iniciar su carrera en el sistema de ligas menores, pero la temporada fue cancelada debido a la pandemia de la COVID-19.

Finalmente, en 2021 debutó en las ligas menores, comenzando directamente en Clase A Baja, lo que reflejó la confianza en su capacidad y preparación.

Con el paso de las temporadas fue ascendiendo hasta terminar trabajando en Clase A Fuerte.

Nativo de Barahona, Neón tiene 29 años de edad y forma parte del staff de árbitros de LIDOM desde el año 2018, consolidándose como uno de los talentos arbitrales dominicanos con mayor proyección internacional.

Neón se unirá en Grandes Ligas al primero de los dominicanos en ascender a este circuito, Ramón Ferrer, quien también trabajó en el béisbol invernal.