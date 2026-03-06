Sugieren a República Dominicana como sitio de una posible expansión de MLB

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, ha expresado su deseo de agregar dos equipos de expansión antes de que su mandato expire en 2029.

Mientras la Major League Baseball (MLB) continúa considerando mercados para la expansión, el periodista de la WFAN, Evan Roberts sugirió la República Dominicana como posible candidato para la expansión.

“Entiendo que lo que estoy a punto de decirles enfrenta algunas dificultades que harán que sea difícil de lograr, como la economía, como la construcción de un estadio, pero ¿qué tan electrizante sería para la República Dominicana ser una ciudad de expansión?” expresó Roberts.

“No creo que sea un problema de geografía, es un problema financiero.”, añadió.

Indicó que República Dominicana produce más talento extranjero que cualquier otro país para la MLB, con al menos el 10 % de los jugadores de la liga siendo del país.

Muchos de esos jugadores hacen de la República Dominicana su hogar en la temporada baja, lo que significa que ya hay un gran grupo de personas que estarían deseosas de jugar allí durante la temporada.

La infraestructura y los ingresos son los mayores obstáculos para que esto ocurra. El estadio más famoso del país, Estadio Quisqueya Juan Marichal, tiene una capacidad de poco más de 13,000 a 14,000 asientos, lo que significa que sería necesario un estadio nuevo.

Además, la economía más pequeña del país podría generar desafíos con los ingresos por entradas y televisión.

No va a suceder pronto, pero la República Dominicana tiene el potencial de convertirse en el ambiente más emocionante para ver un juego de la MLB.