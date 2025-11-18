Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El Campeonato Nacional de Taekwondo correspondiente al 2025 será celebrado, en diferentes categorías y modalidades, el próximo domingo en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El anuncio lo hizo el presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo, Miguel Camacho, en rueda de prensa efectuada en el Comité Olímpico Dominicano, en la que estuvo acompañado por otros directivos de la entidad que Gobierno ese deporte a nivel nacional.

“Nos estamos preparando para nuestra participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año y en ese sentido el Campeonato Nacional de Taekwondo forma parte del programa de fogueos que tenemos en curso”, dijo Camacho.

Agregó que la cita regional del próximo año es de capital importancia para el taekwondo, por tratarse del primer gran evento del ciclo olímpico, a lo que también se suma que será en Santo Domingo.

“Los atletas de taekwondo que representarán al país en los Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 competirán en el Campeonato Nacional del próximo domingo”, expuso.

Planteó que el nacional se desarrollará en diferentes categorías: senior, cadete, infantil, juvenil y superior, en las modalidades kyorugui (combate) y poomsae (formas).

“El Campeonato acogerá a los atletas que irán a los Centroamericanos y del Caribe, pero también reunirá al relevo del taekwondo dominicano, porque estamos trabajando a todos los niveles”, dijo.

En la rueda de prensa, Miguel estuvo acompañado por el secretario general, Oscar Maldonado, así como por los directivos José Paulino, Rafael Grullón, Arquímedes de Jesús, Lester Thomas y Claudia Pérez.