TBS Higüey abre hoy el telón, dedicado a Monseñor Castro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La edición 50 del Torneo Superior Altagraciano (TBS Higüey 2025) dará inicio hoy con sus seis tradicionales equipos, con una doble cartelera, en el que se disputará la Copa Punta Cana, patrocinada por el Grupo Puntacana.

La jornada de apertura iniciará a las 7:20 de la noche con el partido ente los clubes San José y Savica, luego se hará la ceremonia de apertura, y el cierre chocarán Antonio Guzmán y Centro, en la sede oficial del TBS Higüey 2025, el polideportivo Leo Tavárez.

Las informaciones fueron vertidas por Jorge Tavárez, presidente de la Asociación de Baloncesto de la Provincia La Altagracia (ABAPA), quien resaltó la dedicatoria que recayó en Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia.

Tavárez resaltó que en el certamen higüeyano competirán los clubes Savica, Centro, San José, San Francisco, Cambelén y el Antonio Guzmán, que son los actuales campeones.

La transmisión de los partidos será por TV Higüey y el canal oficial YouTube de ABAPA.

La presidencia del Comité Organizador del TBS Higüey 2025 está el empresario Ernesto Veloz, que apoya el deportes.