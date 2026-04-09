Brothers Cup 2026: Regresa el torneo de tenis amateur más esperado del país

Publicado por Víctor Ferrand Creado: Actualizado:

Santo Domingo, República Dominicana. — La Brothers Cup regresa este 17 de abril para dar inicio a su séptima temporada, reafirmando su posición como uno de los torneos de tenis amateur por equipos más importantes del país.

Organizada por FistEvents, la competencia reunirá a más de 180 jugadores de cinco de las comunidades de tenis más activas del país: MatchBros, Tiempo Cancha 7, Aces, King Crew y Winning Point, en un evento que combina alto nivel deportivo, sana competencia y un ambiente ideal para compartir en familia.

La apertura oficial será el viernes 17 de abril en las instalaciones de Club de Empleados de Claro. La acción continuará el sábado 18 y domingo 19 de abril, mientras que la gran final de esta primera etapa está pautada para el sábado 25 de abril.

Como principal novedad de esta edición, cada etapa se jugará en dos fines de semana, una mejora pensada para optimizar la organización del torneo, elevar la experiencia de juego y permitir que los atletas compitan con mayor descanso.

La temporada se disputará en tres etapas a lo largo del año, consolidando a Brothers Cup como una plataforma que promueve el deporte, la vida sana, la integración familiar y el fortalecimiento de la comunidad tenística.

Los actuales campeones son Winning Point, equipo que defenderá el título y que ya suma dos copas en la historia del torneo.

Además, el evento cuenta con el respaldo de una comunidad digital de más de 2,000 tenistas dentro de la plataforma AST, desde donde se podrán seguir resultados, calendarios y novedades. La aplicación está disponible en App Store y Google Play.

Brothers Cup 2026 ya está aquí. El tenis por equipos está de vuelta.