Inician hoy tenis de masa clasificatorio

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

Con la primera ronda de grupo, arrancan hoy las competencias por equipos del Campeonato Clasificatorio de Tenis de Mesa para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, dedicado a Magín Díaz, ministro de Hacienda. El torneo, que se extenderá hasta el miércoles, se llevará a cabo desde las 9:30 de la mañana en el remodelado Pabellón de Tenis de Mesa del Parque del Este.

El clasificatorio entregará un total de ocho plazas por equipos y cuatro boletos en individual, tanto en masculino como en femenino.

El selectivo dominicano ya apartó su boleto para la cita multideportiva regional.

Concluido, se dará paso al Campeonato de Mayores, del 9 al 15, informó el ingeniero Gary Hernández, presidente de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme), durante un acto. .