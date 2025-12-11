¡El Tenis de RD! Tuvo un gran año 2025; complejo amerita una remodelación para Juegos

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El tenis de campo de la República Dominicana tuvo un gran 2025 donde se logró llevar a cabo 91 torneos juveniles, para profesionales y veteranos, además que se conquistaron varias medallas de oro en competencias internacionales por parte de las principales raquetas de la Selección Nacional.

La afirmación la hizo el presidente de la Federación Dominicana de Tenis, el destacado periodista Persio Maldonado, al conversar con este redactor sobre el “Balance 2025” de esa organización deportiva.

“Se llegaron a celebrar aquí unos 91 torneos juveniles, profesionales y veteranos, lo que demostró que nuestra Federación y el país estamos listos para montar grandes eventos del tenis”, expresó Maldonado.

Proclamó que se cumplió con el programa calendario del 2025 donde se abordaron muchos temas de capacitación en la formación de árbitros y de entrenadores, así como del personal de apoyo.

Explicó que se efectuaron 16 semanas de juveniles, válidos para el ranking mundial, siete nacionales para el ranking local y siete para el ranking regional.

Unas 18 semanas para profesionales, válidos para el ranking mundial de ATP y la WTA, así como dos eventos de Copa Davis y uno de la BJKC, por equipos.

También, tres Master para ranking mundial de veteranos y 33 locales para el ranking local. Se acogió un Challenger ATP175 en Cap Cana, para el ranking ATP, lo que evidencia que el tenis dominicano estuvo muy activo en el 2025.