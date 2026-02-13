El torneo de tenis ATP Challenger 175 vuelve a Cap Cana ciudad destino

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Cap Cana, Ciudad Destino, acogerá por segundo año seguido uno de los torneos de tenis del circuito ATP Challenger 175.

El Dominican Open Copa Cap Cana 2026 será celebrado del 9 al 16 del mes de marzo en el Racquet Village de la Ciudad Destino.

“El torneo reunirá nuevamente a más de 80 tenistas internacionales, incluyendo jugadores del Top 100”, dijo el director ejecutivo de Cap Cana, Jorge Subero Medina.

Expuso que la Copa se jugará en tres canchas y se practicará en tres más de superficie dura, para facilitar la adaptación de los atletas debido a que las características son las mismas que las canchas del Miami Open

“El torneo repartirá premios por 300 mil dólares y contará con una asistencia estimada por encima de las 20 mil personas, lo que consolida a a Cap Cana como un punto clave para el desarrollo del tenis en República Dominicana y la región”, apuntó Subero Medina.

Ganadores

Señaló que para esta nueva edición “tendremos una exhibición de tenis con discapacitados (en sillas de ruedas), donde los participantes demostrarán que también ellos pueden hacer deportes”.

El alto ejecutivo de Cap Cana resaltó que la celebración el año pasado del evento puso en alto el nombre de la República Dominicana y la Ciudad Destino Cap Cana, sobre todo por la calidad de los jugadores que participaron.

“El primero representó un gran reto que superamos con notas sobresalientes. Los comentarios de los participantes, incluido los jugadores, fueron extraordinarios”, agregó.

“Ahora, con la experiencia acumulada, sin duda que tendremos un mejor torneo”, anticipó.

El primer evento puso a Cap Capa y República Dominicana en el mapa del tenis internacional.

“Este torneo ocupa un lugar destacado en el calendario internacional, ya que se celebra entre los dos prestigiosos eventos Masters 1000”, añadió Subero Medina.

Resaltó que el ATP Challenger 175 de Cap Cana comparte las mismas características que el Miami Open.