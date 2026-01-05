Tenista Enmanuel Muñoz es premiado por la Unión de LV

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El joven Enmanuel Muñoz Veras fue reconocido como el mejor en tenis de campo en el marco de la celebración de la premiación “Atleta del Año” de la Unión Deportiva Vegana (Udeve). La actividad se desarrolló en el auditorio del Templo de la Fama del Deportista Vegano, que fue encabezada por su presidente Francisco Peguero.

Muñoz Veras recibió su galardón de parte de Danny Holguín, director de operaciones de la alcaldía de La Vega, y del vicealmirante (r) José Roberto Muñoz Monción, de la Armada de República Dominicana, quien es el padre del joven tenista vegano, y su madre, Evelyn Veras.

Muñoz Veras conquistó el título de campeón de la categoría abierta de la 45 versión Torneo Internacional de Tenis de Campo, al vencer en dos sets al cubano Osviel Turiño, 6-4 y 6-2, en un partido celebrado a casa llena celebrado en la cancha central del Racquet Center del complejo turístico Casa de Campo de La Romana.

En el certamen participaron 150 jugadores de alto nivel, tanto en las categorías masculina como femenina, y formó parte de las festividades del 50 aniversario del resort.

El vegano Muñoz Veras, de 20 años, es la cuarta raqueta nacional y miembro del equipo Copa Davis, que compitió ante Ucrania, en la ciudad de Antalya, Turquía, en ascenso al Grupo I Mundial, con Roberto Cid, Peter Bertrán, y Alejandro Gandini.