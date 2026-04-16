Tiger Woods lucha contra la citación judicial para entregar registros de medicamentos recetados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El abogado de Tiger Woods se opone a la solicitud de la fiscalía de obtener, mediante una citación judicial, el historial de recetas del 15 veces campeón de torneos importantes, según consta en los documentos judiciales presentados el miércoles.

En respuesta a la solicitud de citación judicial del estado, el abogado Douglas Duncan argumentó que Woods tiene derecho constitucional a la privacidad de su historial de recetas y solicitó una audiencia para determinar si se debe permitir a la fiscalía obtener los registros de Woods que se encuentran en la farmacia Lewis en Palm Beach, Florida.

"Este derecho, ciertamente, no es absoluto si el Estado demuestra la relevancia de los registros para su investigación criminal y, por lo tanto, justifica la intrusión en la privacidad del Sr. Woods", escribió Duncan en la moción.

Según la moción de citación judicial, los fiscales solicitan el número de veces que se surtieron las recetas de Woods entre el 1 de enero y el 27 de marzo, la cantidad de pastillas, las dosis y cualquier instrucción que las acompañara, incluidas las advertencias sobre conducir mientras se toman.

Woods se declaró inocente en su caso de conducir bajo los efectos del alcohol el 31 de marzo, cuatro días después de que su camioneta chocara contra un remolque y volcara cerca de su casa en Hobe Sound, Florida. Los agentes dijeron que estaba bajo los efectos del alcohol y que tenía dos pastillas en el bolsillo del pantalón.

Woods está acusado de conducir bajo los efectos del alcohol (delito menor), negarse a someterse a una prueba legal y conducir distraído (infracción de tránsito).

En un comunicado posterior a su arresto, Woods dijo que se retiraba del golf profesional para buscar tratamiento y concentrarse en su salud. Se cree que ingresó en un centro de tratamiento en Suiza a principios de este mes.