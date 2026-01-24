Tito Horford dará charla hoy en el Club Naco

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Club Deportivo Naco llevará hoy a las 10 de la mañana, una clínica de baloncesto, titulada “Actitud. Juego y Gloria”, dirigida por el Inmortal del deporte Naqueño, Tito Horford, en la cancha multiuso.

La información la suministró el presidente de la Junta Directiva, Mario Alvaez Soto, quien afirmó que la actividad está siendo coordinada por la dirección de Deportes que dirige, Manuel Díaz Coronado.

Apuntó que Tito estará acompañado por el inmortal del deporte y también ex baloncestista, Eduardo Gómez. Igualmente, se dijo que estarán presentes en la actividad los exbaloncestistas, Cuqui Langa, Aldo Leschhorn, Alejandro Tejeda, Sergio Taveras y el ex dirigente e Inmortal, el doctor Humberto Rodríguez.

Manifestó que la charla es para los jovencitos que vienen abriéndose campo en ese deporte y que este tipo de clínicas les hace muy bien, tanto en lo físico como en los fundamentos del juego. “Tener la experiencia, los conocimientos de grandes iconos del basket dominicano y del basket naqueño, es algo que no se consigue todos los días”, apuntó Alvarez Soto, quien llamó a todos los miembros de la entidad a respaldar la actividad.

De su lado, Manuel Díaz Coronado afirmó que la actividad está prácticamente montada en la cancha multiuso del club .