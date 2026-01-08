Toros apabullan 17-1 a las AC y siguen en el primero

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Los Toros del Este, que están que no creen en cuentos, apabullaron anoche con amplio marcador de 17-1 a las Águilas del Cibao para obtener su cuarta victoria consecutiva en el “Todos contra Todos”, en choque celebrado en el Estadio Cibao, en Santiago.

Con el triunfo de los Toros y la blanqueada anoche de los Leones 5-0 sobre los Gigantes, los romanenses y los escarlatas se mantienen empates en la primera posición con marca de 7-2.

Las Águilas ahora están en la segunda posición con récord de cuatro ganados y cinco fracasos, a tres juegos de los ocupantes del primero.

Los ganadores pegaron 15 hits, incluyendo dos jonrones, y las Águilas apenas despacharon cinco indiscutibles y dos errores en el campo.

El partido lo ganó el derecho, Justin Courtney, quien laboró en cinco entradas, permitió tres hits, una carrera, otorgó un boleto y ponchó a uno.

Mientras que por las Aguilas cargó con el revés, Jorge Tavarez, quien trabajó en cuatro entradas, le hicieron cinco carreras, cuatro limpias, dio tres transferencias y ponchó a cuatro. Lo sustituyó Deurys Carrasco,. También subieron al box, Misael Tamarez, José Cuas.

En el mismo primer episodio, después de un out, Rudy Martin despachó triple al jardín derecho. Bryan De La Cruz recibió base por bolas. Eloy Jiménez conectó hit por los pradios del lanzador Jorge Tavarez, anotando Rudy Martin. Bryan De La Cruz ancló en segunda. Juan Brito se ponchó tirándole. Yairo Muñoz dio sencillo remolcador al prado central entrando al plato, Bryan De La Cruz y Eloy Jiménez, Yairo Muñoz llegó a tercera por error del primer base Aderlin Rodríguez. Jeimer Candelario entregó el tercer out por la combinación 31.

La respuesta de las Águilas no se hizo esperar en el mismo primer acto cuando Leody Taveras fue boleado, Geraldo Perdomo dio hit al prado izquierdo, Leody Taveras avanzó a tercera, Ezequiel Durán batea rodado para doble matanza (6-4-3) anotando Leody Taveras en la jugada, Cristhian Adames falló por vía 43.