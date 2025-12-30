Toros del Este y Luis Liberato derrotaron 7-6 a Águilas

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Luis Liberato pegó jonrón de dos carreras por el jardín derecho para coronar un rally de tres anotaciones en el octavo episodio para guiar a los Toros del Este (2-1) a un importante triunfo, bien cerrado 7-6 sobre las Aguilas del Cibao (1-2), en choque celebrado en el Estadio Cibao.

Liberato remolcó cuatro vueltas con dos hits para su club. Con esas carreras, los Toros tomaron el control del partido, ya que perdían 6-5.

El lanzador ganador fue Montilla y perdió Tamarez. J.C. Mejía, se acreditó juego salvado. Los Toros pegaron ocho hits y las Aguilas 11.

En el primer episodio, las Aguilas del Cibao se fueron delante 1-0 gracias a un jonrón de Leody Taveras por el jardín derecho.

En el segundo episodio, nueva vez, las Aguilas anotan una más por un jonrón, esta vez, del bate de Jonatan Clase por el jardín derecho.

En el tercero, después de dos outs, Jeimer Candelario se embasa por error en fildeo de primera base Aderlin Rodríguez. Troy Johnston a 2da. Troy Johnston se roba la 3ra base. Troy Johnston anototó. Jeimer Candelario avanzó a 3ra por error en tiro de lanzador Jhordany Mezquita.

Cristhian Adames batea rodado para doble matanza, tercera base Jeimer Candelario a segunda base Yairo Muñoz a primera base Troy Johnston. Aderlin Rodríguez out en 2da. Cristhian Adames out en 1ra. Jerar Encarnacion pega sencillo con rodado a jardinero izquierdoñ.

Jerar Encarnacion se roba segunda, Jonatan Clase recibe base por bolas. Jerar Encarnación avanzó a 3ra. Elih Marrero fue golpeado por lanzamiento. Jonatan Clase a 2da. Robert Moore golpeado también por lanzamiento anotando Jerar Encarnacion.

En el quinto, las Aguilas se fueron delante con el siguiente movimiento: Leody Taveras pega sencillo con rodado con toque a lanzador Aaron Leasher, luego se robó la segunda base. Leody Taveras avanza a segunda por error en tiro de lanzador Aaron Leasher. Ezequiel Duran pega sencillo con línea al jardinero derecho. Leody Taveras llegó a 3ra. Aderlin Rodríguez batea rodado de out suavemente a primera base Troy Johnston. Leody Taveras anota en la acción. Ezequiel Duran a 2da. Cristian Adames falló con rodado al cuadro.

El relevo fue clave de los Toros del Este en el juego ante Aguilas..