Los Toros, solos en el segundo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Jeimer Candelario conectó doble remolcador de dos carreras en la octava entrada y Jaime Barria lanzó sólido durante poco más de cuatro innings para que los Toros del Este vencieran anoche por blanqueada de 3-0 a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao de Santiago.

Con la victoria, los taurinos se quedaron solos en la clasificatoria segunda posición del Robin Robin del torneo de béisbol invernal dominicano, dedicado a don Juan Marichal.

Los Toros tienen ahora su récord en 9-6, dos juegos por debajo de los punteros Leones del Escogido (11-4), que ayer superaron por 5-1 a los Gigantes del Cibao.

De su lado, las Águilas dejaron su marca en 8-7, un juego detrás de los Toros y tres, del Escogido, cuando restan precisamente tres fechas en el calendario del Todos contra Todos.

El triunfo se lo adjudicó el relevista Emailin Montilla (2-0), quien cubrió un inning de un hit y una base por bolas.

La derrota fue para Oscar De la Cruz (2-1), quien lanzó seis entradas, en las que aceptó cuatro hits, le fabricaron dos carreras, otorgó tres bases por bolas y ponchó a uno.

Los abridores Jaime Barría y De La Cruz ofrecieron un duelo de pitcheo durante los primeros innings. Barría salió sin decisión.

Por los Toros, Candelario bateó de 2-1, un doble, dos empujadas; Sergio Alcántara remolcó una; Eric Filia de 3-1, doble y Yairo Muñoz de 2-1, anotó una.