Toros vencen Escogido y se mantienen en 2do

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Los Toros del Este aprovecharon dos errores de la defensa para fabricar tres anotaciones en el cierre de la tercera entrada para vencer anoche 3-1 a los Leones del Escogido, en la continuación del Round Robin del Torneo de Béisbol Invernal, en el Estadio Francisco Micheli de esa ciudad.

Con su victoria, los Toros colocan su récord en 8-6 para mantenerse firme en el segundo puesto, detrás precisamente de los leones 10-4.

El abridor Justin Courtney (2-1) se acreditó la victoria al tirar cinco entradas en blanco de solo tres imparables, sin boleto y cinco ponches.

Perdió el también abridor Travis Lakins Sr. (2-1) al ceder tres carreras al compás de tres hits, cuatro boletos y dos ponches.

Por los leones, José Marmolejos ligó dos imparables, Raimel Tapia, Jorge Mateo, Sócrates Brito y Erik González un hit.

Por los Toros, Onix Vega par de imparables; Bryan De La Cruz, Eloy Jiménez, y Eric Filia un hit.