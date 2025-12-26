Towns, 14 rebotes y 11 puntos triunfo Knicks

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Jalen Brunson anotó 34 puntos, el suplente Jordan Clarkson sumó 25 y los Knicks de Nueva York remontaron una desventaja de 17 unidades en el último cuarto para superar ayer jueves 126-124 a los Cavaliers de Cleveland, con lo que ganaron por tercer año consecutivo en Navidad.

El dominicano Karl-Anthony Towns también tuvo una destacada actuación al capturar 14 rebotes y encestar 11 puntos en la victoria de los Knicks.

Los suplentes Tyler Kolek y Mitchell Robinson encabezaron la remontada después de que los Cavaliers tomaron una ventaja de 103-86 al inicio del período final.

Kolek totalizó 16 puntos y nueve asistencias, y los aficionados corearon su nombre después de un bloqueo sobre Donovan Mitchell que originalmente fue señalado como falta, pero se revocó tras revisar el video en las postrimerías.

Brunson acertó el triple que puso a los Knicks adelante con 1:05 minutos por jugar, después de que él, Kolek y Clarkson encestaron desde detrás del arco en una racha de 13-2 que redujo la ventaja de 12 puntos de Cleveland a 111-110.

Mitchell contabilizó 34 puntos, siete rebotes y seis asistencias.

Darius Garland añadió 20 unidadess y diez asistencias, pero los Cavaliers desperdiciaron su oportunidad de lograr una tercera victoria consecutiva tras la gran remontada de Nueva York.

Evan Mobley terminó con 14 puntos y nueve rebotes después de perderse cinco duelos por una distensión en la pantorrilla izquierda.

Spurs vuelven a vencer a Thunder

De'Aaron Fox anotó 29 puntos, y los Spurs de San Antonio doblegaron ayer jueves 117-102 al Thunder de Oklahoma City para conseguir su tercera victoria sobre los campeones vigentes de la NBA en las últimas dos semanas.

Los Spurs también vencieron al Thunder en una semifinal de la Copa NBA el 13 de diciembre y se impusieron en San Antonio el martes.

Ambos equipos se enfrentarán nuevamente el 13 de enero en Oklahoma City.

Victor Wembanyama consiguió 19 puntos y 11 rebotes, mienras que Stephon Castle sumó 19 puntos y siete asistencias para los Spurs (23-7). San Antonio tuvo un 53.6% de acierto en tiros de campo y limitó al Thunder a un 38.9% de efectividad.

Fue la octava victoria consecutiva de San Antonio y la segunda derrota en casa de la temporada para Oklahoma City.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 22 puntos, pero encestó apenas siete de 19 tiros de campo.