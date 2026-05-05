Towns, Brunson y los Knicks de New York logran récord histórico en los playoffs

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Los Knicks de Nueva York se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NBA en ganar tres partidos consecutivos de playoffs por al menos 25 puntos, continuando una racha que comenzó a mediados de la primera ronda contra Atlanta con un 63% de efectividad en tiros de campo y una ventaja de 40 puntos.

"Estamos jugando bien, pero no significa nada si no encontramos la manera de conseguir tres victorias más", dijo el pívot de los Knicks, Karl-Anthony Towns. "Así que tenemos que concentrarnos en lo que tenemos por delante".

Jalen Brunson continuó con su brillante actuación en los playoffs, anotando 35 puntos con un 12 de 18 en tiros de campo. Contó con el apoyo de la eficiente anotación de OG Anunoby (18 puntos, 7 de 8 en tiros de campo) y Mikal Bridges (17 puntos, 7 de 10 en tiros de campo), cuyo reciente repunte ha añadido una nueva dimensión al ataque de Nueva York.

La fórmula de Nueva York ha sido la misma durante este período histórico: anotaciones rápidas de Jalen Brunson, suficiente espacio en la cancha alrededor de Karl-Anthony Towns, defensa abrumadora de OG Anunoby y Mikal Bridges, castigando a los oponentes cuando comienzan a fallar bajo presión.

Según el reportero Mike Vorkunov del medio The Athletic, los Knicks han ganado por una diferencia combinada de 90 puntos en los últimos 2 partidos, el segundo mayor margen de victoria en dos partidos en la historia de los playoffs de la NBA.

Por su parte, la actuación de Brunson se sumó a su creciente legado en los playoffs, elevando su total a 1.450 puntos en la postemporada con los Knicks, el tercero en la historia de la franquicia.