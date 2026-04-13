Tres equipos junior de RD jugarán las finales del Clasificatorio WJTC, JBKC y JDC

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Tres equipos de tenis de República Dominicana jugarán por primera vez las finales del Clasificatorio de Norte, Centroamérica y del Caribe de la WJTC (World Junior Tennis Competition), Billie Jean King Cup (JBKC) y la Juniors Davis Cup (JDC), a celebrarse entre el 15 y 17 de abril del presente año en el Estadio IGA de Quebec, Montreal, Canadá.

Aparte de los tres equipos dominicanos, uno de hembra de la U14, dos de U16 en ambas ramas, también participarán las escuadras de Estados Unidos, México y Canadá. Además de un equipo de Costa Rica de la WJTC.

Hay cuatro equipos de la región de la Cotecc, lo que significa el crecimiento de la zona en el tenis de la región.

“Para llegar a estas finales, los equipos dominicanos tuvieron que enfrentar a más de 20 países, lo que dice del desarrollo de nuestro tenis”, afirmó Sergio Tobal, vicepresidente de la Federación Dominicana de Tenis.

El equipo U14 de hembras de República Dominicana está conformado por Ana Paula Vega, Kyara Khayyat y Elaine Martínez. Danneury Javier es el capitán.

El de la U16, las criollas Julianny De La Cruz, Daniela Macario y Anika Klee, la capitana Luisana Rodríguez. El equipo de varones está compuesto por Miguel Baquero, Erick Schleich y Daniel Suero. Fernando Díaz es el capitán.

Los equipos viajan entre lunes y martes desde el Aeropuerto de Punta Cana. Ambos torneos se jugarán de manera simultánea.

Para llegar a esas instancias, las dominicanas se coronaron en el Preclasificatorio del WJTC U14, evento celebrado en marzo del presente año en El Salvador, tras vencer a Honduras en una serie que terminó 2-1.

Mientras que en la rama femenina de U16, Dominicana conquistó el evento de la Billie Jean King Junior, tras imponerse 2-1 ante Honduras en una final muy disputada y llena de emoción.

Por su parte, los varones se coronaron campeones de la Copa Davis Junior, tras vencer 2-1 a Costa Rica en una final muy disputada.

Los dos torneos U16 en el que avanzaron a la gran final del Clasificatorio, se jugaron entre febrero y marzo del presente año.