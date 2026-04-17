Bingo Inclusivo de Olimpiadas Especiales: una jornada solidaria en la que puedes participar para apoyar a los atletas

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La Olimpiadas Especiales República Dominicana anunció la celebración de su Primer Bingo Inclusivo, una iniciativa que busca promover la inclusión y recaudar fondos en apoyo a sus atletas.

El evento se llevará a cabo el próximo 28 de abril a las 4:30 de la tarde, en el Salón Independencia de las Fuerzas Armadas, y promete ser una jornada cargada de emoción, premios y solidaridad.

Bajo el lema “La emoción del bingo llega con un propósito inclusivo”, esta actividad invita a toda la comunidad a unirse en una experiencia recreativa que, además de entretener, contribuye directamente al desarrollo deportivo y social de personas con discapacidad intelectual.

“Este bingo representa una oportunidad para compartir en familia, disfrutar y, al mismo tiempo, apoyar una causa que transforma vidas”, expresó la organización.

Los fondos recaudados serán destinados a fortalecer los programas deportivos, entrenamientos y competencias de los atletas de Olimpiadas Especiales en el país.

La institución hace un llamado a empresas, aliados y público en general a adquirir sus boletas y formar parte de este evento que promueve valores de inclusión, respeto y solidaridad.

Para más información y adquisición de boletas, contactar a Olimpiadas Especiales República Dominicana: Olimpiadasespecialesrd@gmail.com