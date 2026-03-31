United Capital Pádel Tour 2026: una tercera edición que eleva el nivel del pádel dominicano

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United Capital Puesto de Bolsa celebra por tercer año consecutivo el United Capital Pádel Tour (UCPT), un evento que se consolida como referente en el desarrollo y fortalecimiento del pádel en el país, siendo además el primer torneo avalado por la Real Federación Dominicana de Pádel.

La tercera edición del tour dio inicio con su primera parada, celebrada del 19 al 22 de marzo en las instalaciones del exclusivo Pádel Social Club, reuniendo a más de 220 jugadores.

Como novedad este año, presentaron las categorías masculinas y femeninas según lo establecen los lineamientos de los torneos federados con los siguientes niveles: Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta.

En esta primera parada del UCPT 2026, un total de 20 jugadores se alzaron con el título de campeones en sus respectivas categorías.

A continuación, se detallan los ganadores:

Masculino

* 1era Categoría: Juan Bisonó y Javier Lucero

* 2da Categoría: Luis Delgado y Oliver Fiallo

* 3era Categoría: William Reinoso y César Rodríguez

* 4ta Categoría: Manuel Paniagua y Pedro Vitoriano

* 5ta Categoría: Raúl Pujols y Javier Vargas

Femenino



Diego Garrigó, Juan Bisonó, Javier Lucero, Oscar Saladin.

* 1era Categoría: Joelle Schad y Chandra Capozzi

* 2da Categoría: Irene Sánchez y Valeria Santana

* 3era Categoría: María Isabel Gonzalez y Rebeca Yunen

* 4ta Categoría: Liza Palacios y Natalia Camarena

* 5ta Categoría: Caroline Guerrero y Skarlet Reyes

Joelle Schad, Marta Betances y Chandra Capozzi.



Penélope Rancier, Irene Sánchez, Valeria Santana y Rosa Espaillat.

“Para nosotros es un gran orgullo alcanzar este momento, celebrando por tercer año consecutivo un tour que la comunidad del pádel espera con entusiasmo. Es un espacio para competir, disfrutar y compartir, consolidándose como el principal punto de encuentro de este deporte en el país. Asimismo, valoramos el respaldo de la Real Federación Dominicana de Pádel, que fortalece el crecimiento y la evolución del torneo”, expresó Javier Tejada, presidente de United Capital Puesto de Bolsa.

El evento también contó con una destacada asistencia de aficionados, familiares y seguidores del deporte, quienes vivieron la intensidad y emoción de cada partido durante los cuatro días de competencia.

Diego Garrigó, Oliver Fiallo, Luis Delgado y Oscar Saladin.



Diego Garrigó, Oliver Fiallo, Luis Delgado y Oscar Saladin.

“United Capital Pádel Tour es más que un torneo; es comunidad, es pasión por un deporte que continúa ganando terreno en la sociedad dominicana. Nos llena de satisfacción ver cómo, en cada edición, los jugadores evolucionan, elevan su nivel competitivo y avanzan de categoría”, comentó Marta Betances, vicepresidente ejecutivo de United Capital.

En esta edición, el torneo contó con el respaldo de importantes marcas aliadas, entre ellas: Equifax, Arajet, Seguros Crecer, Banreservas, Altio, El Dorado Park, Jameson, Heineken 0.0, Tupaq, AeroAmbulancia, Yoka, Santal, Air Europa, Listín Diario, Grupo SIN, La X 102.1 FM, Solan de Cabras, Kah Kow, Distrito Legal Aybar Arbaje, Ontol, Chef, Jabalí, Aqualit, Pádel Social Club, Bullpadel, Promo Umbrella, Dolo-Neuromey, Sonus y United Capital Puesto de Bolsa, organizador del evento.

El recorrido del UCPT 2026 continuará con su segunda parada en el mes de mayo en el STI Racket Club, en Santiago de los Caballeros.

Posteriormente, en octubre, el tour se trasladará a Pádel Galaxy Punta Cana, culminando con la gran final en noviembre, nuevamente en el Pádel Social Club de Santo Domingo.

Por su parte, Oscar Saladin, vicepresidente de negocios de United Capital, destacó: “El United Capital Pádel Tour forma parte de nuestro propósito de Crear Valor para Todos. Es una plataforma que nos permite conectar con la comunidad a través del deporte, especialmente en las zonas Norte y Este del país, donde buscamos fortalecer vínculos y generar impacto positivo”.