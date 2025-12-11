Valdez silenció bates de Gigantes en triunfo Licey

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El abridor derecho César Valdez tiró cinco sólidas entradas de una carrera para que los Tigres del Licey vencieran anoche 6-1 a los Gigantes del Cibao en la continuación del Torneo de Béisbol Invernal, dedicado a don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown de los Estados Unidos.

El partido fue celebrado en el estadio Quisqueya.

Con su triunfo, los bengaleses empatan en la tercera posición, precisamente con los francomacorisanos, ambos con récord de 17-21.

En su labor completa, Valdez (2-0) permitió cuatro imparables, con cuatro ponches. Perdió Alberto Pacheco (0-1) al ceder tres carreras.

El Licey aseguró el partido en la segunda entrada aprovechando la mala defensa contraria y el descontrol de sus serpentineros.

Por los azules también tiraron Enyel De Los Santos, en el sexto inning; Luis Frías (7mo.), Wander Suero (8vo.) y Jean Carlos Mejía en el noveno.

Por los Tigres, Mel Rojas ligó dos hits, Sergio Alcántara un hit remolcador dos vueltas, Cal Stevenson y Michael De La Cruz, un hit.

Los Tigres tomaron el control del juego 3-0 en la baja de la segunda entrada ante Alberto Pacheco.