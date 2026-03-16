Venezuela vs. Italia: Lo que debes saber del duelo hacía la Final de Clásico Mundial

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Venezuela e Italia se enfrentan cara a cara en un enfrentamiento que definirá al próximo finalista para el Juego del Campeonato del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Ambos equipos chocan en la semifinales tras sorpresivas victorias en Cuartos de Final. Italia sorprendió a Puerto Rico 8-6 y Venezuela eliminó a los campeones defensores Japón 8-5.

El ganador del partido se enfrentará a los Estados Unidos el partido de campeonato mañana martes 17 a las 8:00 PM.

Italia, la sorpresa del Clásico Mundial

Italia ha conectado la segunda mayor cantidad de jonrones en el torneo, solo superada por República Dominicana. Vinnie Pasquantino, con tres contra México, y Dante Nori, con dos, lideran al equipo en esta estadística.

Quienquiera que se enfrente a ellos deberá lidiar con una alineación que ostenta un OPS colectivo de .982, aunque sus dos mejores abridores, Aaron Nola y Samuel Aldegheri, no podrán jugar este partido.

Italia ha llegado por primera vez en su historia a las semifinales y son el único equipo invicto en el torneo. El equipo se ha convertido en los "underdogs" del torneo de este año y su éxito ha atraído la atención de los principales periódicos y políticos italianos.

Venezuela, el otro titan de América Latina

A pesar de que República Dominicana se ha llevado los reflectores, Venezuela cuenta con uno de los mejores equipos que se han visto durante la historia de este torneo.

Venezuela regresa a las semifinales por primera vez desde 2009.

Si bien perdió ante República Dominicana en un reñido partido para cerrar la fase de grupos en Miami, el equipo se ha mostrado sólido, con Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arraez como figuras destacadas.

El campocorto Ezequiel Tovar fue clave en la sorpresiva victoria contra Japón en los cuartos de final, mientras que el bullpen ha sido muy eficiente durante los partidos claves del equipo.

Abridores probables

Venezuela: Keider Montero

Italia: Aaron Nola

Ambos equipos tienen chance de hacer historia.