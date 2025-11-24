Verstappen más cerca de su quinto título Fórmula Uno

Publicado por AP Creado: Actualizado:

A falta de dos carreras, el Mundial de Fórmula 1 está vivo, tras el triunfo del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) el sábado, en el Gran Premio de Las Vegas, carrera en la que los dos pilotos de McLaren fueron descalificados por irregularidades en sus monoplazas.

Tras esta decisión de los comisarios, el británico Lando Norris, que tras su segundo puesto en Las Vegas afrontaba las dos últimas carreras con 30 puntos de ventaja sobre su compañero Oscar Piastri y 42 sobre Verstappen, ve el margen reducido a 24 puntos con respecto a sus dos rivales, cuando queda un máximo de 58 unidades en disputa.

Pese a la sanción, Norris podría proclamarse campeón del mundo la próxima semana, en Catar, si termina el fin de semana con dos puntos más que Verstappen y Piastri. De lo contrario, todo se decidirá en Abu Dabi, a principios de diciembre.

En un comunicado, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) explicó que tras la carrera, “los comisarios encontraron que el desgaste del patín trasero en ambos McLaren MCL39 estaba por debajo del grosor mínimo de 9 mm”, por lo que ambos pilotos fueron descalificados.