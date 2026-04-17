Vice Peña e Ito Bisonó entregan obra gimnasia

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña y el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) Víctor- Ito- Bisonó encabezaron ayer el acto de entrega de las obras de remodelación del Pabellón de Gimnasia ubicado en el Parque del Este. Esta intervención, como parte del proceso de preparación hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que garantiza instalaciones para los atletas.

El ministro Bisonó destacó que “estamos cumpliendo con el cronograma establecido, entregando cada instalación en el tiempo previsto y con los estándares que exige un evento de esta magnitud. Nuestro compromiso es que el país llegue a Santo Domingo 2026 con obras listas, funcionales y a la altura de sus atletas.” El funcionario enfatizó que “desde el MIVHED hemos cumplido con construir, recuperar y dignificar estas instalaciones. A partir de ahora, corresponde a las autoridades deportivas, las federaciones y los propios atletas asumir el compromiso de su cuidado, mantenimiento y uso responsable, para que este legado perdure en el tiempo para las familias dominicanas.”

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, validó la edificación y ratificó que el espacio cumple los requerimientos para los atletas y que, a solo 99 días del inicio de los JCC, el cronograma de entrega lleva buen ritmo, “Vamos a recibir 36 países que integran a Centro Caribe Sport y más de seis mil atletas que estarán aquí haciendo gala de sus capacidades deportivas. Estamos preparados para tener una buena competición”, dijo.

Igualmente, el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, José P. Monegro, señaló “Hoy estamos recibiendo este Pabellon de Gimnasia, uno de los mas impresionantes de Centro America y El Caribe, igualmente que todos los demás que hemos recibido”.