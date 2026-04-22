Victor Wembanyama entra al protocolo de conmoción cerebral tras brutal caída contra Blazers

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La estrella de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, fue incluido en el protocolo de conmociones cerebrales de la NBA tras caer de cara a la cancha en el segundo cuarto de la derrota del martes por la noche ante Portland en los playoffs.

"Tiene una conmoción cerebral. Está en el protocolo", declaró el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, tras la derrota de San Antonio por 106-103, que igualó la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste a un partido por bando. "Tomaremos las medidas adecuadas".

Cualquier ausencia prolongada de Wembanyama sería un duro golpe para San Antonio, que terminó con el segundo mejor récord de la liga gracias al versátil pívot francés de 2,24 metros.

Según las normas de la liga, un jugador en el protocolo de conmoción cerebral debe tener al menos 48 horas de inactividad y recuperación, y luego cumplir con varios requisitos sin síntomas antes de recibir el alta para jugar. El jugador debe someterse a pruebas neurológicas y recibir la autorización final de un médico del equipo en consulta con el director del protocolo de conmociones cerebrales de la liga.

El tercer partido se juega el viernes en Portland. Parece improbable que Wembanyama esté recuperado para entonces, pero Johnson no quiso especular sobre su estado.

“El protocolo es el protocolo”, dijo Johnson. “Lo seguiremos como todos los demás y planificaremos en consecuencia”.

Los Spurs tuvieron un récord de 12-6 durante la temporada regular sin Wembanyama.