Victor Wembanyama estará de baja al menos 2-3 semanas por lesión en la pantorrilla

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Victor Wembanyama se perderá al menos las próximas dos o tres semanas, después de que una resonancia magnética confirmara que el pívot de los San Antonio Stars sufre una distensión en la pantorrilla izquierda, según informó el lunes una fuente cercana al diagnóstico.

Esta fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que el equipo no reveló detalles sobre el tiempo de recuperación. El plan, explicó la fuente, es que Wembanyama sea evaluado después de ese período y luego se definirá un calendario para su regreso a las canchas.

Wembanyama se sometió a la resonancia magnética el domingo, día en que no participó en la victoria de San Antonio contra los Sacramento Kings.

Se lesionó el viernes contra los Golden State Warriors. Anotó 26 puntos, capturó 12 rebotes, repartió cuatro asistencias y realizó tres bloqueos en la derrota por 109-108.