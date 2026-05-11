Victor Wembanyama no será suspendido ni multado tras expulsion en Minnesota

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La estrella de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, no enfrentará más sanciones por parte de la NBA por el codazo que le propinó a Naz Reid de Minnesota en el cuarto partido de la serie de semifinales de la Conferencia Oeste, según informó el lunes una persona con conocimiento de la decisión de la liga.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que la liga no ha divulgado públicamente ningún detalle de su evaluación e investigación.

Wembanyama podrá jugar el quinto partido el martes en San Antonio. La serie está empatada a dos partidos.

Wembanyama fue expulsado del partido entre los Spurs y los Timberwolves el domingo por la noche debido al codazo, que propinó al inicio del segundo cuarto tras un forcejeo con Reid y Jaden McDaniels de Minnesota al intentar capturar un rebote. Wembanyama movió los brazos y su codo impactó en la cara de Reid.

Los árbitros revisaron la jugada y agravaron la falta a una falta flagrante de tipo 2, que conlleva la expulsión automática. Tras el anuncio de la decisión, se vio a Wembanyama en el banquillo, aparentemente preguntando a sus compañeros qué significaba una falta flagrante de tipo 2.

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, declaró después del partido que Wembanyama “recibe golpes en cada jugada”.

Fue la primera expulsión de la carrera de Wembanyama y, según Sportradar, apenas la tercera falta flagrante para el pívot francés, elegido por unanimidad como Jugador Defensivo del Año y finalista al MVP de esta temporada.

La NBA revisa todas las jugadas y, por lo general, tiene el derecho de modificar la gravedad de las faltas flagrantes y técnicas a posteriori. En este caso, según la fuente, la jugada del domingo se mantendrá tal como se señaló.