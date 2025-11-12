Visa y Banco Popular en alianza para el mundial de fútbol

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Visa, el socio oficial de tecnología de pagos de la Copa Mundial de la FIFA 26™, y Banco Popular Dominicano anunciaron una alianza que permitirá a los tarjetahabientes de la entidad bancaria acceder a experiencias únicas durante la Copa Mundial de la FIFA 26™ al realizar consumos con sus tarjetas Visa Popular.

Estas experiencias incluyen viajes para asistir a partidos icónicos de la Copa Mundial FIFA 26™, alojamiento, acceso VIP a la gran final, regalos especiales y merchandising oficial del torneo. Asimismo, los ganadores contarán con acceso a momentos inmersivos y exclusivos, tanto dentro como fuera de los estadios –antes y después de los partidos–, cortesía de Visa. “En el Banco Popular reafirmamos nuestro compromiso de seguir generando beneficios reales para nuestros clientes, impulsando junto a nuestros aliados momentos memorables como estos, que inspiran, que nos elevan y que nos unen”, dijo el presidente ejecutivo de la entidad bancaria, señor Christopher Paniagua.

Nuno Lopes Alves, Presidente Regional Visa América Latina y Caribe, “nos alegra que, a través de esta iniciativa”.