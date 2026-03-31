Vivienda entrega remozado el Pabellón de Tenis de Mesa

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

A 113 días del inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el Ministerio de Vivienda entregó la cuarta obra remodelada que servirán de escenario para la justa multideportiva.

Aún quedan pendientes por entregar los pabellones de voleibol, las pistas de atletismo, los campos de softbol, el tenis, el balonmano, el Palacio de los Deportes, Natación, Judo y Lucha, entre otras.

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor – Ito – Bisonó, entregó ayer remodelado el Pabellón de Tenis de Mesa en el Parque del Este para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Durante la entrega, el ministro Ito Bisonó hizo un llamado a la ciudadanía a asumir el cuidado y la preservación del Pabellón de Tenis de Mesa, recalcando que el mantenimiento de este tipo de espacio resulta clave para garantizar su durabilidad. Asimismo, adelantó que el MIVHED trabaja de manera acelerada en la entrega de nuevas instalaciones deportivas en los próximos días, como parte de los preparativos en marcha de estos juegos, cumpliendo con el cronograma.

Habla Kelvin Cruz

Por su parte, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó que, junto al MIVHED, se ha desarrollado un plan meticulosamente armado y diseñado para entregar a tiempo estas obras deportivas que marcarán un antes y un después en la internacionalización del deporte dominicano.

Habla José Monegro

De su lado, el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, José P. Monegro, aseguró que en el país se realizarán los mejores juegos centroamericanos de la historia gracias a los altos estándares internacionales de las infraestructuras que se han ido entregando en el Parque del Este y en el Centro Olímpico.

Luisin Mejia

El presidente de Caribe Sports, Luis Mejia, dijo que estaba ilusionado de que RD será un gran anfitrión.

Detalles de la obra

Entre los trabajos hechos están la iluminación general interior y exterior, pintura, la estructura del techo, así como la modernización de sistemas eléctricos, sanitarios y de data. Asimismo, se implementaron sistemas de seguridad como CCTV y detección de incendios. El recinto tiene asientos con capacidad para 1,344 espectadores.

El padre Ricardo de la Rosa, vicario episcopal de la diócesis Stella Maris tuvo a su cargo la bendición de la obra.

Acompañaron al ministro Bisonó la gobernadora de Santo Domingo, Lucrecia Santana; el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio; el presidente del COD, el presidente de la Federación de Tenis de Mesa, Gary Hernández; el ingeniero Ramón Hipólito Mejía y José Luis Ramirez (Borola).