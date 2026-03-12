Voleibolista Ryni Mondesí Arias, becada por Proyecto de Voleibol, se gradúa en Japón

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La joven voleibolista Ryni Mondesi Arias, de 15 años que estudia en “Furukawa Gakuen”, becada por el Proyecto de Selecciones Nacionales, que dirigen Cristóbal Marte Hoffiz y Milagros Cabral, como presidente y directora general, acaba de obtener su certificado High School y se prepara para iniciar el bachillerato.

La información la suministró el licenciado Cristóbal Marte Hoffiz, quien afirmó que el Proyecto de Selecciones Nacionales está muy feliz por este nuevo paso académico de Mondesí Arias.

“Este proyecto no solo es voleibol, también es educación porque esas jovencitas se forman en playas extranjeras y también luego pueden reforzar para representar el país en ligas profesionales”, dijo Marte Hoffiz, quien recordó que ya pasan de una docena las que estudian becadas por el proyecto fuera del país.

Marte Hoffiz agradeció a los directivos y entrenadores de esas escuelas que han acogido a varias voleibolistas dominicanas. "Todas tienen talento y ahí está parte del relevo del voleibol", insistió.

Adujo que Ryni, quien es hija de la inmortal del Deporte, Nurys Arias y del ex grandes ligas, Raúl Mondesí, defiende los colores de la escuela “Furukawa Gakuen”, en los campeonatos escolares, además de que ya domina por completo el idioma japonés.

La inmortal del deporte, Nurys Arias, de la primera camada de las Reinas del Caribe, mostró su alegría y satisfacción por ver el progreso de su hija en Japón.

“No ha sido una tarea fácil, pero lo está logrado, es muy disciplinada, se ha adaptado a Japón y al sistema deportivo y educativo”, precisó Arias, quien dijo que su hija ya ha representado el país en Campeonatos Mundiales por encima de su edad.

Ryni Mondesí Arias se desempeña en la posición de opuesta, mide seis pies y dos pulgadas, estudia becada en “Furukawa Gakuen High School”, Japón. Su entrenador será Okazaki Norio, quien firmó el contrato con sus padres.

Este fue el entrenador de la ya estelar Alondra Tapia, cuando estuvo becada en Japón.

Se recuerda que en abril del 2025, partieron en el Japón las jóvenes voleibolistas Ryni Merab Mondesí Arias y Cristal Mercedes Núñez, quienes estudiarán becadas por el Proyecto de Selecciones Nacionales de Voleibol Femenina que se mantiene a la vanguardia en fomentar la educación y el deporte. Ambas firmaron sus becas en octubre del año 2024 en presencia de los entrenadores de las escuelas de Japón que vinieron al país a esos fines.