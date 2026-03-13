Voleibolista Ryni Mondesí Arias se gradúa en Japón

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

TOKYO, JAPON.

La joven voleibolista Ryni Mondesi Arias, de 15 años que estudia en “Furukawa Gakuen”, aquí, becada por el Proyecto de Selecciones Nacionales, que dirigen Cristóbal Marte Hoffiz y Milagros Cabral, como presidente y directora general, acaba de obtener su certificado High School y se prepara para iniciar el bachillerato.

La información la suministró el licenciado Cristóbal Marte Hoffiz, quien afirmó que el Proyecto de Selecciones Nacionales está muy feliz por este nuevo paso académico de Mondesí Arias.

“Este proyecto no solo es voleibol, también es educación porque esas jovencitas se forman en playas extranjeras y también luego pueden reforzar para representar el país en ligas profesionales”, dijo Marte Hoffiz, quien recordó que ya pasan de una docena las que estudian becadas por el proyecto fuera del país.

Marte Hoffiz agradeció a los directivos y entrenadores de esas escuelas que han acogido a varias voleibolistas dominicanas. "Todas tienen talento y ahí está parte del relevo del voleibol". Ryni es hija de la inmortal del Deporte, Nurys Arias y del ex grandes ligas, Raúl Mondesí, defiende los colores de la escuela “Furukawa Gakuen”.