Wembanyama le regala a los Spurs otra joya en la victoria por 115-108 sobre Minnesota

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Victor Wembanyama ofreció otra actuación magistral con 39 puntos, 15 rebotes y una defensa implacable para los San Antonio Spurs, quienes tomaron la delantera 2-1 en la serie de segunda ronda de los playoffs de la NBA con una victoria de 115-108 sobre los Minnesota Timberwolves el viernes por la noche.

Wembanyama encestó 13 de 18 tiros de campo y 10 de 12 tiros libres, además de cinco tapones y una defensa impenetrable en la pintura durante toda la noche, en la segunda victoria consecutiva de los Spurs tras la derrota en casa en el primer partido.

“Fue como mantener el barco a flote. Teníamos la ventaja. No necesitábamos apresurarnos. Necesitábamos ser consistentes”, dijo Wembanyama.

De’Aaron Fox anotó 17 puntos, y Stephon Castle aportó 13 puntos y 12 asistencias con un +17, el mejor del equipo.

Anthony Edwards anotó 32 puntos y capturó 14 rebotes, y Naz Reid añadió 18 puntos y nueve rebotes para los Wolves, cuya defensa los mantuvo con vida tras un pésimo comienzo, pero permitió que los Spurs anotaran 6 de 10 triples en el crucial tercer cuarto.

Minnesota será la sede del cuarto partido el domingo por la noche. La serie regresa a San Antonio para el quinto partido el martes.