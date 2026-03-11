Wong y Mejía con victorias en el RD Open Copa Cap Cana

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

CAP CANA. La segunda edición del República Dominicana Open 2026 (ATP Challenger 175) Copa Cap Cana inició con la fase clasificatoria, en la que el dominicano Alberto Puello cayó ante el tunecito Moez Echargui 6-1, 6-2.

Otros resultados correspondientes a la jornada inaugural incluyeron victorias de Coleman Wong y Nicolás Mejía.

Wong, de Hong Kong, venció a Zhizhen Zhang, de China, por 6-1, 3-6, 6-3, mientras que Mejía, de Colombia, dispuso de Martín Damm, de Estados Unidos, 6-3, 6-4.

En la misma jornada, Arthur Fery, de Reino Unido, se impuso a Dane Sweeny, de Australia, 6-4, 4-6, 6-1.

El torneo, que cuenta con la participación de figuras internacionales, muchas de ellas del top 100 del mundo y promesas de República Dominicana, se celebra en el Tennis Village de Cap Cana.

Jorge Subero

El presidente ejecutivo de Cap Cana, Jorge Subero Medina, resaltó que la jornada inaugural de la segunda edición del República Dominicana Open – Copa Cap Cana se desarrolló bajo condiciones favorables y con una amplia asistencia de público.

Resaltó que para Cap Cana es un orgullo organizar una competencia de esta categoría, que reúne a 21 jugadores ubicados entre los mejores del mundo, y que la meta es seguir elevando la calidad en beneficio de la República Dominicana.

“No sentimos orgullosos por la acogida, contamos con atletas de 15 nacionalidades y el ambiente ha sido maravilloso”, dijo Subero Medina durante un encuentro con la prensa que cubre el evento.

Añadió que las canchas están espectaculares, los jugadores se sienten contentos, lo mismo que el público. “Sentimos un gran orgullo nacional por la celebración en nuestro país del APT 175 en Cap Cana”, expresó. El torneo se extenderá hasta el próximo domingo.