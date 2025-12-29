El Wushu un deporte que registró notables avances en 2025

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El Wushu no figura entre los deportes tradicionales ni más practicados en República Dominicana.

Sin embargo, en el año 2025, esta disciplina registró notables avances.

Una muestra de ello fue la actuación que se registró en la edición 20 de los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima, celebrados durante los días del 22 de noviembre al 7 de diciembre.

En la justa, que reunió atletas de 17 países, el wushu se inscribió entre los deportes de mayor brillo que formaron parte de la delegación dominicana.

Un baño de oro

Los atletas dominicanos de wushu terminaron su actuación en Ayacucho Lima 2025 con un total de ocho medallas, incluida tres de oro.

Jefry Báez, Elián Andújar y Kelvin Luis Moquete fueron los responsables de hacer sonar el himno de República Dominicana, con sus preseas doradas, mientras que Carlos Custodio y Yordaly Durán aportaron medallas de plata en el torneo de la disciplina, cuyo escenario fue el Centro de Convenciones de Lima.

Además de los medallistas de oro y plata, el wushu contó con la actuación de Jerika Lima, Jenifer García Jáquez y Saúl Quiterio, quienes consiguieron un bronce por cabeza.

Con las ocho medallas, incluidas tres de oro, dos de plata y tres de bronce, el Wushu superó su participación en los I Juegos Bolivarianos del Bicentenario (Ayacucho 2024), donde acaparó tres preseas (un oro, una plata y un bronce).

Planes para el 2026

Para el próximo año, la Federación Dominicana de Wushu promete seguir trabajando fuerte en favor del desarrollo de este deporte en el país.

Su presidente, Luis Chanlatte, afirma que para poder cumplir con sus programa de actividades del 2025 requerirán de un presupuesto que supera los 28 millones de pesos.

“Una parte de nuestras actividades serán financiadas con la asignación mensual que recibimos del Estado, a través de Miderec (Ministerio de Deportes y Recreación) y la otra, con aportes especiales del mismo Gobierno”, dijo.