Yankees llaman al jardinero dominicano Jasson Domínguez de Triple A

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Los Yankees de Nueva York ascendieron el lunes al jardinero Jasson Domínguez, ex prospecto estrella y jugador clave la temporada pasada, desde Triple A.

Domínguez reemplaza al lanzador derecho Luis Gil en la plantilla. El domingo, los Yankees enviaron a Gil, quien tuvo una efectividad de 6.05 en cuatro aperturas, a Triple-A Scranton/Wilkes-Barre tras su irregular actuación contra los Astros de Houston. El calendario de los Yankees les permite mantener una rotación de cuatro lanzadores hasta el 5 de mayo.

Domínguez aporta otra opción ofensiva a los Yankees, ya que el bateador designado Giancarlo Stanton se encuentra afectado por una molestia en la pantorrilla derecha que se manifestó en la victoria del viernes contra los Astros.

Domínguez, de 23 años, jugó toda la temporada 2025 en las Grandes Ligas. Al bate, el ambidiestro registró un promedio de .257 con 10 jonrones, 23 bases robadas y un OPS de .719 en 123 juegos. Su rendimiento fue significativamente mejor contra lanzadores diestros (OPS de .768 en 325 apariciones al plato) que contra zurdos (OPS de .569 en 104 apariciones al plato).

Domínguez bateó para .326 con tres jonrones, ocho bases robadas y un OPS de .893 en 24 juegos con Scranton/Wilkes-Barre hasta el domingo. Antes del domingo, tenía un registro de 4 de 13 con un jonrón y tres dobles en 15 apariciones al plato bateando a la zurda esta temporada.