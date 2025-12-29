Yoel Adames pondrá libro en circulación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El periodista Yoel Adames Franco pondrá en circulación este lunes su esperada obra “Deporte con Cara de Mujer”.

El acto de puesta en circulación de la citada obra está previsto para las 6:00 de la tarde en el Sebelen Bowling Center.

Adames Franco ha publicado tres obras fundamentales para la bibliografía deportiva dominicana: “Campeones de Oro” y “Protagonistas”, los cuales documentan hitos del deporte dominicano.

Esta vez presentará “Deporte con Cara de Mujer” que supera las 400 páginas para dejar servido un plato fuerte a los lectores con la historia detallada e ilustrada de la mujer dominicana desde 1946 a 2025, abarcando los juegos del ciclo olímpico completo. Y los deportes profesionales.

El autor fue editor deportivo del desaparecido vespertino Ultima Hora, Jefe de Redacción del matutino El Expreso y subeditor de Listín Diario.