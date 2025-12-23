Yunior Alcántara debutó en el boxeo profesional en Orlando

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Aunque ya hizo su debut en el boxeo profesional, el dominicano Yunior Alcántara mantiene el interés por representar a su país (República Dominicana) en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año en Santo Domingo.

“Estaré ahí, esa es la meta”, dijo Alcántara en referencia al evento multideportivo regional que tendrá como sede la capital de República Dominicana.

El medallista de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024 aseguró que se mantiene en el gimnasio y viene de participar con la selección nacional en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

“Al menos que las reglas me lo impidan, estaré en los Juegos Centroamericanos y del Caribe representando a mi país”, insistió Alcántara, quien este mismo mes (de diciembre) hizo su debut en el boxeo profesional con un triunfo por decisión unánime en seis rounds ante el estadounidense Sharone Carter, en pelea celebrada en Orlando, Florida.

Se recuerda que en la edición anterior de los Centroamericanos y del Caribe, celebrada en el 2023 en San Salvador, El Salvador, Alcántara se alzó con la medalla de plata y el mismo año, en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, el dominicano conquistó la presea de oro y su boleto para representar al país en los Juegos Olímpicos París 2024, donde se adjudicó el bronce.

Antes de hacer su debut profesional, el nativo de Higüey, provincia La Altagracia, hizo una base de entrenamiento profesional en Estados Unidos. Actualmente se encuentra en República Dominicana.

¿Será posible?

No está claro si un boxeador que participe en el boxeo profesional pueda representar a su país en una competencia para amateurs, como sería el caso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Hasta ahora, la World Boxing, el organismo responsable de la organización del torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos, no se ha pronunciado sobre ese aspecto.

Se recuerda que la IBA (Federación Internacional de Boxeo) permitía que boxeadores con pocas peleas profesionales pudieran representar a sus países en competencias olímpicas.

Sin embargo, la IBA ya no pertenece al Comité Olímpico Internacional (COI), sino la World Boxing, un organismo de reciente creación y que el pasado mes eligió como su presidente al ex campeón mundial y subcampeón olímpico Gennandiy Golovkin.

Yunior representa una firme esperanza de medalla para el país en los Juegos del 2026, pero su participación estaría indefinida, lo mismo que la de Cristian Pinales, quien ganó bronce en París 2024, pero se fue al profesionalismo.