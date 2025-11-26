Yunior Alcántara encabezará equipo boxeo dominicano a Juegos Bolivarianos

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Con la meta de igualar o superar la actuación de Valledupar 2022, la selección de boxeo de República Dominicana saldrá hoy con destino a Lima, Perú, para su participación en los Juegos Bolivarianos, en desarrollo desde el pasado sábado, cuando fue celebrada la ceremonia de apertura.

La escuadra quisqueyana la encabeza Yunior Alcántara, ganador de medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024.

Además de Alcántara, otros cinco púgiles integran el equipo masculino, mientras que la representación femenina estará a cargo de dos boxeadoras.

En la edición de hace tres años en Valledupar, Colombia, el boxeo dominicano se alzó con un total de siete medallas, incluida tres de oro y dos de plata.

“La de Valledupar fue una gran actuación de nuestros muchachos, superarla no será una tarea fácil, pero vamos con la meta de por lo menos, igualarla”, declaró el entrenador Armando Hernández.

El torneo de boxeo de los juegos iniciará el 30 de este mes, pero la delegación criolla saldrá en la mañana de hoy para poder cumplir con pasos previos, como es el caso del congresillo técnico.

Félix Díaz, el único boxeador dominicano con una medalla de oro en Juegos Olímpicos (Beijing 2008), será el delegado.

Yunior Alcántara competirá en la división de 55 kilos. Completan el equipo masculino Johan Agüero (60), Miguel Encarnación (65), Kelvin Paredes (70), Noél Pacheco (80) y José Agustín Triset (Más de 90).

El plantel femenino está conformado por Elén Robles (51) y Katherine Veras (60).

Armando Hernández y Eudis Méndez, entrenadores, mientras que el cutman es José Manuel Rodríguez.

Armando explicó que el los púgiles dominicanos vienen de cumplir con una base de entrenamientos en Bogotá, Colombia y a su regreso al país participaron en el Campeonato Nacional Élite en Sabana Grande de Boyá, donde la mayoría se alzó con el oro de sus divisiones.

“Nuestros muchachos van bien preparados a los Juegos Bolivarianos”, dijo.

En Valledupar

En la edición anterior de los Juegos, celebrada en Valledupar, Colombia, los púgiles dominicanos se alzaron con tres medallas de oro, dos de plata e igual cantidad de bronce.

Alexy de la Cruz, Euri Cedeño y Cristian Pinales hicieron sonar el himno de la República Dominicana, tras conquistar la presea dorada de sus categorías.

En la actualidad, los tres púgiles incursionan en el boxeo profesional.

De la Cruz representó a República Dominicana en los Juegos Panamericanos del 2023 en Santiago de Chile, donde obtuvo medalla de bronce, pero no pudo clasificar para los Juegos Olímpicos París 2024.

Pinales conquistó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos y, luego, decidió dar el salto al boxeo profesional.