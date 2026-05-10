Yvonne Losos de Muñiz brilla en CDI3* Las Cadenas: doble victoria en Grand Prix

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Las Cadenas, España.- La amazona dominicana Yvonne Losos de Muñiz escribió una página memorable en el deporte ecuestre nacional al conquistar en días consecutivos el Grand Prix CDI3* y el Grand Prix Special CDI3* en la competencia internacional CDI3* Las Cadenas 2026, montando a su yegua Idwinaretto.

El jueves 8 de mayo, Losos de Muñiz abrió el doblete con una puntuación de 67.56% en el Grand Prix, superando a 21 participantes de alto nivel provenientes de nueve países.

Al día siguiente, elevó su nivel en el Grand Prix Special con un impresionante 69.29%, consolidando así su dominio sobre una de las competencias más exigentes del circuito europeo.

Ambas pruebas se desarrollaron bajo condiciones climáticas extremas. Intensas tormentas azotaron el recinto durante la competencia, poniendo a prueba la maestría técnica de los jinetes y el carácter de los caballos. Lejos de verse afectada, la combinación dominicana respondió con autoridad en ambas jornadas.

En el Grand Prix, el podio lo completaron la tailandesa Pakjira Thongpakdi (67.28%) y el olímpico español Jordi Domingo Coll (67.23%), en una prueba donde los cinco primeros quedaron separados por apenas 0.76 puntos. En el Grand Prix Special, Domingo Coll fue nuevamente segundo (68.63%), seguido por Thongpakdi en tercera posición (68.44%).

“Estos triunfos se los dedico a los “expertos” que dudaron de Idwinaretto como caballo de Grand Prix. Nuestro deporte se mide en la pista, y en la pista hemos respondido dos veces, en días consecutivos, en competencia internacional”, expresó Losos de Muñiz.

Losos de Muñiz continúa su gira europea con miras a sus próximas participaciones internacionales en Francia y Alemania, dos de las plazas más prestigiosas del calendario ecuestre mundial.

La amazona compite únicamente con el respaldo del Programa Creso, iniciativa que apoya el desarrollo del deporte dominicano y la proyección de sus atletas en el escenario internacional.