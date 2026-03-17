Yvonne Losos de Muñiz sube al podio en España y clasifica para los Campeonatos Mundiales

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Jerez de la Frontera, España — La olímpica dominicana Yvonne Losos de Muñiz alcanzó el tercer puesto en el Gran Premio Especial disputado el pasado domingo en el concurso internacional de Jerez de la Frontera, escoltando al portugués Vasco Mira y al español José Antonio García.

Montando a su yegua Idwinaretto, vigente campeona centroamericana, Losos de Muñiz obtuvo una puntuación de 69.12%, en una prueba que contó con la participación de quince jinetes procedentes de Europa, Asia y Norteamérica. Gracias a sus sólidos resultados en las últimas competencias, la dominicana sello su clasificación directa para el Campeonato del Mundo FEI que se celebrará este verano en Aachen, Alemania.

Desde España, la amazona se mostró emocionada por el progreso de Idwinaretto: “Me siento muy ilusionada con la proyección que tiene, es una yegua excepcional y resulta increíble que en solo su tercera competencia internacional en Gran Premio hayamos clasificado para el Campeonato del Mundo. Su desarrollo ha sido un poco complicado desde el punto de vista financiero, pues el año pasado solo recibimos el apoyo de CRESO, a pesar de que agotamos un exigente calendario de competencias en España y Portugal. Aparentemente mi federación entendía que la yegua no tenía la calidad para competir en Gran Premio, pero aquí estamos. Ahora esperamos contar con los recursos para entrenar y clasificar con vistas a los Centroamericanos, donde espero poder defender mi título de campeona en mi país. Tengo otras dos excelentes yeguas listas para competir y estamos a solo cuatro meses de los Juegos Centroamericanos; espero que nos lleguen los fondos para poder llevarlo a cabo”.

El logro consolida a Losos de Muñiz como el principal referente de la hípica dominicana y abre la puerta para lo que sería su segunda participación en el certamen mundialista de Aachen.