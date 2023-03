Deportista dice no lo dejaron entrar a restaurante «por feo»

El jugador profesional de béisbol, George Bryner Bell Santana, denunció que el pasado viernes fue víctima de discriminación en el Habanero Restaurant, ubicado en la avenida Lope de Vega, del Distrito Nacional.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el deportista indicó que asistió al establecimiento para celebrar el cumpleaños de una amiga, pero que uno de los seguridad le prohibió la entrada por ser «negro y feo».

«Cuando llego a la entra del lugar fui recibido con una mirada desprecia de parte de uno de los bouncers, seguida de un «Estamos llenos» de su parte, procedí a decirle que me estaban esperando en una mesa, por motivos de un cumpleaños», expresó el hijo del exjugador de béisbol George Bell, quien agregó que minutos después, el sujeto -cuyo nombre no fue revelado- dejó pasar sin inconvenientes a un grupo de personas.



Señala que fue en ese momento, cuando «quedó claro» que era algo en su contra. «¿Qué me diferenciaba del grupo que acaba de entrar? Que soy de piel oscura… No me dejas entrar por mi color, verdad? A lo que me contestó «Y por feo», dijo.

Bell Santana detalla que una de las amigas que estaba dentro del restaurante se percató de la situación y quiso servir de intermediaria, pero otro de los empleados le respondió que en ese lugar «solo se aceptan gente fina»

El joven manifestó que este tipo de situaciones son recurrentes en algunos lugares del Distrito Nacional.

Habanero Restaurant pide disculpas

Tras la denuncia, el Habanero Restaurant emitió un comunicado donde le pide disculpas tanto al deportista, como al público en general.

La gerencia expresa -en el documento- que no tolera este tipo de comportamiento. Asimismo, que tomarán medidas para mejorar sus procesos y prevenir situaciones similares en el futuro.

«Queremos asegurarles que estamos trabajando diligentemente para resolver cualquier problema que pueda haber surgido y que hemos realizado cambios en nuestro personal e implementado medidas para mejorar nuestros procesos y prevenir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir en el futuro».

Agregó: «Si tiene alguna inquietud o pregunta, no dude en comunicarse con nosotros a través de los canales establecidos».