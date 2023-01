«La depresión es la mayor causa de enfermedades físicas y psíquicas; la más discapacitante que produce más carga y peso al paciente como a sus familiares, debido que impacta de manera directa de cinco a nueve personas a su alrededor”.

Así lo manifestó la doctora Alexandra Hichez, al tratar el tema «La Depresión», en el acostumbrado conversatorio semanal que desarrolla el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), a través de su departamento de Salud Mental, con el objetivo de educar a la población de cómo estar en óptimas condiciones de salud y la prevención de enfermedades.

La especialista en psiquiatría, detalló que el cinco por ciento de los dominicanos sufren o han sufrido de depresión a corto y largo plazo y un 10 por ciento padece de trastornos de estado de ánimo.

Niña con baja autoestima (Fuente externa)

Indicó que la depresión es la principal causa de suicidio en el mundo, ya que el 75% no recibe tratamiento por no tener un diagnóstico, a razón de que quienes la padecen no acuden al médico por miedo, vergüenza o estigma sociales.

Lea: Depresión: Los síntomas que alertan

En ese contexto, llamó a la población a reflexionar sobre esta enfermedad y tomarla con la importancia que amerita para ser tratada a tiempo y evitar que se convierta en trastornos psicológicos.



“Es tiempo de que los ciudadanos empiecen a ver este padecimiento como una enfermedad real, que necesita de consultas y tratamiento con brevedad como cualquier otra enfermedad, porque verdaderamente requiere de importante trato para evitar complicaciones a corto y largo plazo», puntualizó.

Principales síntomas y causas de la depresión



La tristeza constante, procrastinar, quitarle importancia a actividades habituales, desánimo, insomnio, pérdida del apetito y concentración; entre otros síntomas denotan el inicio de una depresión.

Persona con depresión (Fuente externa)

Causas



Entre las causas están tener la autoestima baja y ser demasiado dependiente de algo o alguien, especialmente de la tecnología, situaciones traumáticas o estresantes, como maltrato físico o abuso sexual, la muerte o la pérdida de un ser querido, familiares consanguíneos que tienen antecedentes de depresión, trastorno bipolar, alcoholismo o suicidio, entre otros factores.

Le podría interesar leer: Qué medicinas no debes mezclar con alcohol

La doctora Alexandra Hichez señaló que » los medicamentos contra la depresión no hacen adicto al paciente si siguen las instrucciones del especialista».

El encuentro contó también con la participación del doctor Alejandro Uribe, director del departamento de Salud Mental, y el doctor Elías Tejada, coordinador del Clúster del Alcohol.